Carlos: "Con Bárbara he querido arrancarme los ojos y los oídos"

CARLOS Y BÁRBARA DISCUTEN

Los exconcursantes de 'Top Chef' siguen dando de qué hablar hasta en la tercera edición y es que Carlos ha empezado a criticar lo que había dicho Bárbara sobre la innovación o no de un bocadillo japonés. "No sé como sus compañeros pudieron aguantar con Bárbara de concursante, he estado un rato con ella y es insoportable. Casi me da un ataque y he querido arrancarme los ojos y los oídos" ha afirmado Carlos. Además cuando al exconcursante le tocaba decir "manos arriba" Bárbara lo ha gritado con él. "Me ha chafado, esa frase la tenía que decir yo" ha dicho Bárbara.