Los compañeros despiden a Luca: "Tenemos la suerte de haberte conocido"

Luca, propietario y Jefe de Cocina de Dabbawala y del catering Quilicuá en Madrid, quería que Oriol fuera el expulsado pero, en esta ocasión, ha sido él quien ha tenido que recoger sus cuchillos para abandonar el programa de ‘Top Chef’. Luca se emociona mientras se despide y reconoce sus errores: “Quizá me he relajado, he perdido concentración”, “Pido disculpas por no estar a la altura”. Tras su paso por el programa, Luca reconoce que su forma de cocinar ha cambiado.

