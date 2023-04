Andrea Duro, Nicolás Coronado, Edu Soto y Carolina Yuste, invitados de 'Pasapalabra' del 18 al 20 de abril

Llegan cuatro nuevos invitados a 'Pasapalabra': Andrea Duro, Nicolás Coronado, Edu Soto y Carolina Yuste visitan el plató para ayudar a Marta y a Encarni. Las risas están garantizadas en los próximos programas, aunque también tendrán que demostrar su habilidad con las pruebas para ayudar a las concursantes.

La última vez que Andrea Duro estuvo en el programa, comentó que estaba arrancando el rodaje de 'FoQ: El reencuentro'. Sin duda, 'Física o química' es la serie que la lanzó a la fama pero su carrera cuenta con otros grandes papeles en 'Amar es para siempre', 'El secreto de Puente Viejo' o 'La catedral del mar', entre otras series y películas. A Roberto Leal le reveló qué prefería: ¿física o química?

Nicolás Coronado se presenta en sus redes sociales como actor pero también como "Guerrero de la luz, aprendiendo en el eterno presente, del constante fluir de la existencia". Sus reflexiones tienen más de cien mil seguidores en Instagram. Perteneciente a una dinastía de artistas, es hijo de José Coronado y de la modelo Paola Dominguín y, por tanto, sobrino del cantante Miguel Bosé, a quien se atrevió a imitar en la Gala de Reyes de 'Tu cara me suena'.

Edu Soto tiene, entre sus trabajos más recientes, su participación en la serie 'Nacho', que está triunfando en ATRESplayer PREMIUM. Además de actor, es cantante y lo demostró en 'Tu cara me suena', quedando subcampeón en la cuarta edición, cuando ganó Ruth Lorenzo. En una de sus anteriores visitas a 'Pasapalabra', protagonizó una broma llena de ternura de Edu Soto con su madre... ¡al coger su llamada en directo!

Carolina Yuste también hablará con Roberto Leal sobre sus proyectos como actriz. Ganadora en 2019 del premio Goya a la mejor actriz de reparto por su trabajo en 'Carmen y Lola', desde entonces no ha parado entre cine y teatro. Es su primera visita a 'Pasapalabra' en esta etapa en Antena 3.