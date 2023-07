¡Se queda! La imposición más sorprendente de Isabel Forner a Roberto Leal

La sintonía de los invitados con 'Pasapalabra' es notoria en todos sus aspectos. Todos ellos quedan encantados con el programa y con la calidad humana que lo rodea. En este caso, Isabel Forner ha estado tan cómoda en su paso que no ha querido irse.

Roberto Leal, en su ya mítica ronda de despidos antes de llegar a ‘El Rosco’, le ha querido dedicar unas bonitas palabras a su compañera de profesión. Sin embargo, esta no ha aceptado la despedida pertinente.

La periodista ha impuesto, en tono bromista, que el presentador no la echase: “Yo no me voy eh, me quedo aquí. Me da igual lo que me digan”. Tras ello, Isabel ha dicho unas preciosas palabras sobre el programa, pero Roberto Leal se la tenía guardada. ¿Quieres ver lo que le ha respondido? ¡Dale play al vídeo!

El momento de mayor emoción ha ocurrido, como siempre, en 'El Rosco'. ¿Se 'inmola en público'? Moisés asume todos los riesgos posibles por ganar.

El concursante, este lunes del equipo azul, ha tenido la oportunidad de que la balanza caiga hacia su lado. ¡Qué tensión en el desenlace!