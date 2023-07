La habilidad secreta de Isabel Forner para ganar en ‘La pista’: “Te inventas las palabras”

El tarareo es una estrategia muy seguida en 'La Pista' cuando se cree saber una canción, pero no su letra o su nombre. En este caso, Isabel Forner ha sido la primera en pulsar el botón de la prueba y, por tanto, la primera también en intentar adivinar el tema.

En un principio todo iba sobre ruedas. La periodista había tarareado bien y entre risas la canción. Aunque el momento ha ido a mejor cuando le ha tocado el turno de probar si conocía la letra de esta.

Roberto Leal no ha podido parar de reír en todo momento y, antes de darle el visto bueno, no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacerla saber que no sabe cómo lo ha logrado: “Te inventas las palabras”. La canción ha empezado a sonar después de ser acertada por Isabel… ¡Y todos se han levantado al ritmo de ‘It’s my life’! Dale al play para verlo entero.

El momento de mayor tensión ha ocurrido, como siempre, en 'El Rosco'. ¿Se 'inmola en público'? Moisés asume todos los riesgos posibles por ganar.

El concursante, este lunes del equipo azul, ha tenido la oportunidad de que la balanza caiga hacia su lado. ¡Qué desenlace tan emocionante!