¡Qué tiemble Mariah Carey! La versión de Goyo Jiménez de ‘All I want for Christmas is you’

La canción navideña en este programa de Pasapalabra les ha tocado a Mónica Cruz y a Goyo Jiménez. La actriz y el cómico han visitado el plató en una de las tardes más especiales del año, justo antes de la cena de Nochebuena, y han dejado mensajes llenos de buenos deseos. Entre ellos, un deseo solidario al recordar a los afectados por la DANA y un consejo para evitar las discusiones en estas fechas.

En el duelo en La Pista, Roberto Leal ya les ha avisado a Mónica y a Goyo que su tema era para disfrutar. Los dos la han reconocido en cuanto ha sonado el primer fragmento. ¡No podía faltar ‘All I want for Christmas is you’! La actriz hasta se ha hecho daño con el pulsador y estaba preparada para cantarla cuando ha descubierto que el pulsador que se ha encendido era el de su rival.

Goyo ha dado el título serio, pero ha terminando cantando con mucho flow. Además, su versión ha añadido un detalle al éxito de Mariah Carey. ¡No te lo pierdas en el vídeo!