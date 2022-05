Poty la lía en ‘Pasapalabra’: se va del plató y Canco Rodríguez tiene salir a buscarle

Poty se va de esta visita a ‘Pasapalabra’ con una espina clavada: sus duelos en ‘La Pista’ frente a Canco Rodríguez. Tan mosqueado está que hasta se ha salido del plató.

“Te juro que no funciona mi aparato, me voy”, ha dicho el coreógrafo al ver cómo su rival volvía a ser más rápido con el pulsador. Estaba enfadado porque, además, se trataba de una canción de The Beatles: “Soy el tío más fan desde siempre”, ha afirmado sobre el grupo británico.

Con este divertido enojo, Poty se ha marchado y Canco ha tenido que ir a buscarle. El actor ha bromeado después con que había estado entrenando con el pulsador.

El momentazo ha terminado con reconciliación entre los dos invitados mientras sonaba ‘Penny Lane’. ¡No te lo pierdas en el vídeo!