Patricia Pérez deja ‘tirado’ a Roberto Leal en ‘Pasapalabra’: “Con Juanes, regular y a mí…”

“¿Qué te está pasando?”, le ha preguntado Roberto Leal a Patricia Pérez a ver sus dudas en ‘La Pista’. Le vuelve a pasar después de que, en el pasado programa, se quedara en blanco con una canción de Juanes a pesar de reconocer que es su “amor platónico”.

“¿Sabes que Juanes llamó a programa?”, ha bromeado, o quizá no, el presentador con Patricia, que de nuevo estaba bloqueada en su duelo musical frente a Charo Reina. Sin embargo, tras darle varias vueltas al fragmento que había escuchado, ha terminado dando con el título: ‘Mueve tu cucu’.

La guinda ha llegado en ese momento, cuando Roberto ha animado precisamente a bailar… y Patricia no se ha levantado de la silla. “Con Juanes, regular y a mí me has dejado tirado”, ha comentado el presentador.

¡Revive este divertido momento!