Orestes define a Rafa: “Es como un Cristiano Ronaldo de ‘Pasapalabra’”

Orestes y Rafa son amigos gracias a 'Pasapalabra' y, precisamente también por tratarse de un juego, rivales. Se conocen muy bien después de casi 200 programas juntos en esta etapa, tanto en lo personal como en la competición. Por eso, mejor que hablar de sí mismos, el uno hace una definición del otro.

"Juega completamente a dar lo mejor de sí, a optimizar el resultado, con estrategia o sin ella"

Orestes asegura que Rafa como concursante "es tremendamente competitivo, es como un Cristiano Ronaldo del programa" y lo justifica: "Juega completamente a dar lo mejor de sí, a optimizar el resultado, con estrategia o sin ella".

Por su parte, Rafa asegura que la mejor aportación que le ha hecho Orestes como concursante es "la motivación para seguir estudiando". "Si yo estuviera concursando contra alguien a quien sé que la mayoría de las veces le voy a ganar, me relajaría", explica. El sevillano confiesa que no se da tregua precisamente al pensar en su contrincante, aunque puntualiza con humor: "Cuando no estudio, pienso: 'Orestes está estudiando ahora'; aunque a veces cuando estoy estudiando pienso: 'Orestes se está tomando una cerveza'".

"Es un tipo muy especial, muy noble, no tiene filtros"

En el plano personal, Rafa asegura que Orestes es "un tipo muy especial, muy noble" y, sobre todo, que "no tiene filtros". Confirma lo bien que se lleva con él, que hasta repasan juntos, y subraya su "amor por la cultura", que le viene de su padre. "Sé que también ha escrito algunos libros, que me regaló", explica.

Además, el sevillano destaca el esfuerzo extra que supone para Orestes que esté estudiando una carrera a la vez que participa en 'Pasapalabra': "Entonces, no puede centrarse del todo en el concurso". Palabras de reconocimiento y de elogio entre los dos que demuestran que, más allá de su gran duelo en 'El Rosco', perdurará una amistad para siempre.