El hilarante momentazo entre Roberto Leal y Juan Peña: “¡Para, que no te toca a ti!”

¡Qué momento más divertido e inesperado se ha vivido en ‘Pasapalabra’! Cuando uno de los invitados es debutante en el concurso, se corre el riesgo de que no se haya aprendido bien la mecánica. Es justo lo que le ha pasado a Juan Peña en ‘La Pista’.

La prueba ha comenzado con el duelo entre Inma del Moral y el tenor Zapata. Ha sonado el primer fragmento musical y los dos han empezado a reírse. Había ocurrido algo no se ha visto en cámara: Juan había dado al pulsador con tanto énfasis como ellos… ¡y hasta ha empezado a cantar la respuesta! Roberto Leal ha tenido que intervenir rápidamente para frenarle: “¡No, no, no! ¡Para, que no te toca a ti!”.

Entre las risas de todo el plató, al borde del ataque entre algunos de los presentes en la mesa, el presentador ha tenido que explicarle en el momento que “esto va por turnos” y aún no le tocaba intervenir.

Parecía calmada la situación cuando al fin Roberto le ha dado paso a Zapata para que respondiera. Sin embargo, el tenor había estado atento al lapsus de Juan y ha aprovechado su chivatazo con la ‘Felicità’ de Albano. Lo ha cantado tan bonito que el presentador ha asegurado: “Si no era, yo te la había dado igual”. ¡Revive este momentazo en el vídeo!

En 'El Rosco', Fer ha decidido plantarse con 22 aciertos y ver la reacción Moisés. El concursante del equipo naranja ha tenido que remontar la situación al verse sólo con 16 aciertos.