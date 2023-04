¡Qué flow! Carolina Yuste deja flipando a Nicolás Coronado: “¡Boom!”

“Cuidado, que es un temazo”, les ha comentado Roberto Leal a Carolina Yuste y Nicolás Coronado en su duelo en ‘La Pista’. Les ha trasladado hasta el año 1992 y el primer intento ha sido para el actor, más rápido con el pulsador.

El invitado ha intentado tararear… pero más por disimular que por tener algún título en mente tras el primer fragmento. Por eso, finalmente ha tenido que pasar y ceder el turno a su rival. “Es en inglés”, ha comentado Carolina, demostrando que estaba bien encaminada.

Efectivamente, ha terminado soltando el bombazo al reconocer ‘All that she wants’, de Ace of Base. “¡Boom!”, ha presumido, con Nicolás alucinado por su acierto a la primera. Eso sí, ha reconocido un poquito de suerte: “Ha venido la Virgencita a verme”. Como ha dicho Roberto Leal: “¡Gloria para esa Virgencita!”.