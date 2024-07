¿Enfadada? Neus Sanz protesta en La Pista: “Si me pusieran a Manolo García”

Por unas cosas o por otras, Neus Sanz es la única del cuarteto de invitados de este programa de Pasapalabra sin llevarse el gran tesoro del concurso. “Todos se llevan libro menos yo, no pasa nada”, ha recordado, con cierto retintín, antes de su tercer y último duelo contra Víctor Gutiérrez. El año de la canción, 2001, tampoco parecía ser de su gusto pero ha tratado de animarse con el pulsador.

Afortunadamente para la actriz, Víctor no ha reconocido el tema con el primer fragmento, ni tampoco con un verso de la letra. Sin embargo, ella ha querido protestar al ver que no le sonaba para nada. “Si me pusieran a Manolo García”, comentaba, sin dejar del todo claro siestaba o no “enfadada”.

Lo que ocurre es que su rival es uno de los grandes musiquitos entre los invitados de Pasapalabra. Víctor, tras escuchar el segundo fragmento, ya sí ha dado con la canción, un temazo de verano. ¡Descúbrelo en el vídeo!

Víctor ha ayudado a Manu en La Pista después de que el concursante no le dejara ni intervenir en la prueba Una de Cuatro. El madrileño demostró que es un experto en animales para hacer… ¡una salvajada!

Tras el buen inicio de Olivia Molina con cuatro aciertos, Manu se hizo con el turno para acabar con treinta. “¿Qué eres? ¿George de la jungla?”, bromeó Roberto Leal.