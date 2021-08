Anna Simón desafía a Roberto Leal en ‘La Pista’: “¡Si no es, no te la canto!”

Cristina Lasvignes y Anna Simón han sido las encargadas de abrir ‘La Pista’ en este ‘Pasapalabra’. Tras un primer intento de Cristina, Anna ha estado a punto de lanzarse a la piscina, pero no ha querido entrar en el juego de Roberto Leal: “¡Si no es, no te la canto!”, le ha advertido.

Tras volver a intentarlo, el presentador le ha dicho a Anna: “Hombre, imaginación tienes”. Finalmente ha sido ella quien ha terminado acertando esta canción, suspirando aliviada.

¡Revive este momento!