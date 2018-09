El padre de una bebé que nació por gestación subrogada: "No va a ser ni más ni menos porque no tenga madre, va a tener dos padres"

David forma parte de una familia con dos papás y una bebé, que nació por gestación subrogada. En un emotivo testimonio, asegura que no tiene miedo a educar a su hija pero sí al daño que le puedan hacer fuera del cobijo familiar.

"Me da miedo la gente que está ahí fuera, cómo va a tratar a mi hija porque tenga dos padres. No va a ser ni más ni menos porque no tenga madre, porque va a tener dos padres", asegura.

Alejandra, que tiene dos madres, aconseja a David que "aprecie mucho su situación, que le inculque a su hija unos valores modernos y que la quiera".

Por su parte, Alex, hijo de un padre adoptivo homosexual, le ha felicitado "porque ha sido muy valiente". "Para que no tenga miedo de que su hija sufra cualquier tipo de acoso", le aconseja que las cosas transcurran "normales en casa".

"Tienen que apoyarla, darla mucho cariño y seguir con la misma ilusión hasta que se haga mayor", ha insistido el joven.