¿Quién es el Plátano de Mask Singer 2? Todas las pistas y teorías

Estas han sido las pistas que el Plátano nos ha dejado en 'Mask Singer: conoce a las máscaras', ¡toma nota!

"Ya está aquí la dosis de magnesio, potasio y buen rollo que necesitabais. ¿Os mola mi cáscara traje? No tiene motitas, pero tiene decenas, cientos y miles de lentejuelas amarillas. ¿Y qué decís de mis hombreras de platanitos? Estas sí que no pasarán de moda.

Que se preparen mis rivales porque no pienso tropezar en el escenario. Oro parece, plata no es. ¿Sabéis ya quién soy? La pieza top one de cualquier frutero."

¿Qué famoso estará tras la máscara?