Minutos previos al concierto, Eva González se subía al escenario del WiZink Center para dar una noticia inesperada a Carolina Gómez, anterior aspirante en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz’. La presentadora del programa daba la gran sorpresa a la joven talent de que estaría en la próxima fase de audiciones de la siguiente edición de ‘La Voz’.

Sin hacerse esperar más, el concierto de ‘La Voz’ comenzaba puntual por todo lo alto con una actuación grupal entre Luis Fonsi, Paulina Rubio, Antonio Orozco, Pablo López y - los finalistas y ganador de la edición de ‘La Voz’ 2019 - María Espinosa, Javi Moya, Ángel Cortés y Andrés Martín. Juntos, como si de un himno se tratase, interpretaron el tema ‘Otra Vez’.

David Bisbal, como invitado del concierto, sucumbió a la expectación de los asistentes y salió al escenario para dar la bienvenida al público que auguraba una noche con una fabulosa playlist de grandes éxitos. El artista almeriense unió su voz a la de Luis Fonsi para cantar ‘Aquí estoy yo’. Un tema que dio comienzo al equipo del coach puertorriqueño.

María Espinosa, la finalista de ‘La Voz’ del equipo Fonsi compartió escenario con su coach para cantar ‘No me doy por vencido’. La talent sevillana también tuvo la oportunidad de cantar con el que fue su asesor en el programa, David Bustamante, el tema ‘Héroes’, y nos conquistó con su actuación en solitario interpretando el conocido tema ‘Amiga mía’ de Alejandro Sanz.

David Bustamante también nos cautivó con sus seductores bailes y su actuación en solitario interpretando ‘Desde que te vi’ y tras un alegato de tierna amistad, cantó con Luis Fonsi un tema que les une desde hace años, ‘Perdóname’.

‘Calypso’ y ‘Despacito’ no faltaron a la cita llevando a todo el público cantar y bailar al son de los grandes éxitos de Luis Fonsi.

Paulina Rubio arrasaba en el escenario llena de lentejuelas y, con su brillo, se lució con tres de sus grandes temas: ‘Yo no soy esa mujer’, ‘Ya no me engañas’ y ‘Lo haré por ti’. Como un huracán mexicano, la coach de ‘La Voz’ abría paso al turno de su equipo y así, recibíamos a Ángel Cortés en el escenario. El finalista del equipo de Paulina hizo alarde de su gran voz cantando ‘Ni una sola palabra’ acompañado de su coach y logró iluminar el WiZink Center tras una demostración impresionante de ‘Unchained Melody’.

El talent zaragozano tuvo la oportunidad de cantar con Antonio José, el asesor en el equipo de Paulina Rubio, la canción ‘A dónde vas’. El artista cordobés también cantó su single ‘Me haces falta’ y compartió escenario con la coach mexicana interpretando ‘Mi nuevo vicio’.

Llegábamos al meridiano de la noche y los cuatro finalistas de ‘La Voz’ salieron al escenario para enamorarnos con su gran interpretación del tema del patrocinador exclusivo, Cepsa, que nos viene acompañando desde la final del concurso participando de forma activa con el lanzamiento de la canción ‘Por ti’. María Espinosa, Javi Moya, Ángel Cortés y Andrés Martín demostraron que ‘La Voz’ era un sueño cumplido para ellos y no defraudaron en su emocionante debut en un concierto.

Con el WiZink Center abarrotado, no se podía esperar otra cosa más que Pablo López a los pies de su piano. El gran talento del malagueño impresionó a todos los asistentes con un espectacular directo de ‘El patio’ y ‘Tu enemigo’.

Además, Pablo López hizo un bonito homenaje a la enorme trayectoria musical de Helena Bianco y cantó con ella ‘El camino’. La ganadora de ‘La Voz Senior’ también cumplió su sueño en el concierto al interpretar en solitario ‘A mi manera’, la canción con la que triunfó en la primera edición de la edición senior de ‘La Voz’.

El turno del ganador de ‘La Voz’ llegaba y, Andrés Martín demostraba su merecido título al interpretar ‘When a man loves a woman’. Además, se mostró muy emocionado cuando compartió escenario con Pablo López al cantar ‘Lo saben mis zapatos’ y con la asesora de equipo, Miriam Rodríguez, ‘Mejor sin miedo’.

Miriam Rodríguez brillaba en una de sus noches más impresionantes y también tuvo la oportunidad de sorprendernos con su gran talento al cantar ‘Hay algo en mí’ y enamoró a todo el público cuando unió su voz a la de Pablo López para cantar el tema ‘No’. El coach malagueño cerraba así el paso de su equipo durante el concierto de ‘La Voz’ y nos deleitó con una magnífica interpretación de ‘El mundo’.

Todo el WiZink Center estalló de emoción cuando vio salir al escenario a David Bisbal. Tras su actuación con Luis Fonsi, dejaba la miel en los labios de todos los asistentes y, durante diez minutos de auténtica adrenalina y demostración de talento, hizo que todos los espectadores coreasen los exitazos del almeriense al ritmo de ‘Ave María’, ‘Bulería’ o ‘Perdón’.

Turno de Antonio Orozco que hizo esperar a su público para corear sus grandes canciones. El coach catalán nos enamoró interpretando ‘Temblando’, ‘Devuélveme la vida’ y ‘Estoy hecho de pedacitos de ti’. Javi Moya, el finalista de su equipo en ‘La Voz’, compartió escenario con el artista para cantar ‘Mi héroe’.

El talent sevillano cautivó al público versionando a Antonio Vega con ‘El sitio de mi recreo’ y pudo disfrutar de una actuación única con Karol G cantando ‘Créeme’. La artista colombiana también interpretó de forma maravillosa su single ‘Ocean’ y terminó haciendo bailar a todos los asistentes con Antonio Orozco y su tema ‘Dicen’.

Finalmente, los cuatro coaches y los finalistas de ‘La Voz’ cerraban el concierto interpretando de nuevo el tema ‘Otra vez’ acompañados de un baño de confeti blanco y cerrando un año de grandes éxitos para ‘La Voz’.

Punto y final: un total de 38 canciones durante 2 horas y media. Los 14 artistas que se subieron al escenario fueron los grandes protagonistas de una noche con reencuentros, emoción y mucho talento. Todos juntos dejaron claro que ‘La Voz’ es capaz de unir a las mejores voces del país y que son capaces de hacer disfrutar a más de 10.000 personas en una noche llena de emoción. ¡Cuenta atrás para la nueva edición!