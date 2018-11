RUEDA DE PRENSA ‘LA VOZ’

Eva González, presentadora de 'La Voz', llega con "mucha ilusión" por formar parte del programa. "No os imagináis lo que he sentido al pisar este plató por primera vez", "me lo he imaginado vibrando, con los coaches...". Además se ha desecho en halagos a los coaches del programa, Antonio Orozco, Paulina Rubio, Luis Fonsi y Pablo López. Así de emocionada se ha mostrado Eva González desde el plató de 'La Voz'.