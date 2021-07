Levi Díaz ha protagonizado una impecable actuación que le ha dado la victoria en la segunda edición de 'La Voz Kids'.

El pequeño artista ha elegido el tema 'Never enough', de la película 'The Greatest Showman', y ha brillado con luz propia sobre el escenario donde ha hecho su sueño realidad en su segunda oportunidad.

Los cuatro coaches, aún si conocer que su voz sería la ganadora, se han rendido antes su actuación.

Por su parte, David Bisbal, impresionado con su talento, se ha dirigido hacia el coach de Levi, Melendi, para elogiar a su 'pupilo': "Probablemente haya sido una de las mejores actuaciones de 'La Voz' en general".

¡Levi lo tenía más que merecido! Revive este emotivo momento en el vídeo de arriba.