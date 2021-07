"Ella me ha dado mucho amor": David Bisbal se quiebra con las palabras de su mujer Rosanna Zanetti en 'La Voz Kids'

La final de 'La Voz Kids' ha sido mágica. Los talents, además de cantar individualmente, han unido sus voces junto a la de los coaches y asesores protagonizando actuaciones que han traspasado la pantalla, acariciando los corazones de todos los espectadores.

El fin de esta apasionante aventura no solo ha sido inolvidable para los talents finalistas, sino también para los coaches, quienes no han parado de arroparles en todo momento con gestor y sabias palabras. Melendi ha sido el único que no ha podido estar presente en el plató, pero ha conectado con todos a través de una videollamada.

Cuando menos se los esperaban, todos ellos ha recibido un emocionante regalo por parte de todo el equipo que hace posible este programa que les ha robado sonrisas y alguna que otra lágrima.