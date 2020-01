Descubre a los cuatro últimos finalistas de ‘La Voz Kids’

Los ocho finalistas se han enfrentado a la Gran Final de 'La Voz Kids' para descubrir quién será el ganador de la edición. Los nervios, la emoción y las ganas de disfrutar han sido los platos fuertes de una noche muy especial.

Los finalistas del equipo de Rosario Flores han sido los encargados de abrir la noche con una artista muy especial y querida por el programa. Lolita Flores ha unido su voz a la de Daniel García y Chavito, quienes han creado magia junto a la asesora cantando el tema ‘Como tú’ de su coach.

Rosario Flores había dado la opción de hacerse con el premio final a Daniel García y Chavito en la primera noche de la Final.

Daniel García volvió a demostrar que dentro de su cuerpo tan pequeñito habita una gran estrella. El finalista del equipo de Rosario Flores ha brillado con luz propia interpretando 'Te espero aquí' de Pablo López. ¡Qué momento más dulce!

Por su parte, Chavito ha optado por el éxito 'Vida loca' de Alejandro Sanz para conquistar, por última vez, a los espectadores de 'La Voz Kids'.

Daniel García, último finalista del equipo de Rosario Flores en ‘La Voz Kids’

Rosario Flores: “He tenido la suerte de aprender con vosotros porque nos os he tenido que enseñar nada”

Tras escuchar las dos actuaciones, el momento más complicado para Rosario Flores había llegado; tenía que elegir entre sus dos 'monstruos'. La coach ha confesado estar muy orgullosa de Daniel García y Chavito, pero solo podía darle a uno el pase a la gran Final: el monstruo de los monstruos de Daniel. Muy dolida con su decisión y con el corazón en un puño, Rosario ha transmitido la razón de su difícil decisión: "He tenido la suerte de aprender con vosotros porque no os he tenido que enseñar nada".

Chavito no ha podido contener las lágrimas tras conocer el veredicto de su caoch. La tristeza de no poder cumplir uno de sus sueños lo ha trasmitido con su llanto. Para animar al talent, David Bisbal se ha subido al escenario para cantar junto a él 'Dígale', protagonizando un dúo de lo más emocionante. ¡Arte por partida doble!

Aysha Bengoetxea, última finalista del equipo de Vanesa Martín en ‘La Voz Kids’

Vanesa Martín: “Nos sentimos orgullosas de haber estado cerca de vosotras trabajando y sintiendo vuestra energía y crecimiento”

Con la eliminación de Chavito, llegaba el turno de los talents del equipo de Vanesa Martín. Antes de cantar en solitario, el plató se ha iluminado con la actuación de Pastora Soler cantando 'La mala costumbre' con Aysha Bengoetxea y Patricia García en la Final de 'La Voz Kids'. ¡Juntas han realizado una interpretación única!

Aysha Bengoetxea ha enamorado con su preciosa voz en la Final de 'La Voz Kids' interpretando una maravillosa versión de la canción 'She used to be mine' de Sara Bareilles.

En cuanto a Patricia García, ha emocionado con su garra y duende flamenco interpretando 'Y ahora' de Manuel Carrasco.

Aysha y Patricia se lo han puesto muy difícil a Vanesa Martín. La coach ha tenido que decantarse por una de las dos tras presenciar dos actuaciones de infarto. Finalmente, la coach malagueña ha decidido darle el pase a la gran Final a Aysha. A las dos les sobra el talento, pero solo podía ser una la última finalista.

Irene Gil, última finalista del equipo de David Bisbal en ‘La Voz Kids’

David Bisbal: “Voy a elegir por la música”

En duelo entre Irene Gil y Salvador Bermúdez ha sido vibrante. Irene ha transmitido su buena energía y potencia vocal con una versión brillante de 'Love on the brain' de Rihanna mientras que Salvador ha enamorado con su inocencia y su dulce voz al interpretar 'Y, ¿si fuera ella?' de Alejandro Sanz.

Una vez más, David Bisbal ha tenido la difícil tarea de decantarse por uno de sus talents. Esta vez, se trataba de dar el pase a la gran Final y el coach almeriense se ha decidido por la talent canaria: "Las posiciones en las que terminéis no tiene importancia, por eso voy a elegir por la música".

Sofía Esteban, última finalista del equipo de Melendi en ‘La Voz Kids’

Melendi: “Mi decisión no tiene importancia si habéis decidido dedicaros a la música”

Antes de dar paso a las actuaciones individuales de los talents del equipo de Melendi, Julio Gómez y Sofía Esteban han llenado de ritmo el plató y han puesto en pie a todos junto a su asesor Arkano 'Déjala que baile'. ¡Qué gran fiesta han montado!

Acto seguido, era el turno de Sofía Esteban para conquistar a Melendi. La joven talent no ha dejado indiferente a nadie con su fuerza y gran presencia sobre el escenario interpretando el tema 'Killing me softly' de Roberta Flack.

Sofía daba paso a Julio Gómez, quien ha subido al escenario de 'La Voz Kids' sin su guitarra para dar protagonismo a su gran voz. El finalista del equipo de Melendi ha puesto toda su alma en el tema 'No hay nadie más' de Sebastián Yatra creando un clima mágico. ¡Qué derroche de arte y sentimiento!

Melendi ha sido el último coach en tomar su decisión y comunicar la gran noticia a uno de su talents. Tras una profunda meditación, el coach asturiano ha elegido a Sofía Esteban como la última finalista de su equipo y, junto a Arkano, ha querido felicitar a los dos por su gran trabajo durante el programa: "Estamos muy orgullosos de ellos, confiamos desde el principio en ellos. Sos dos artistas con mucha personalidad". Por último, ha cerrado su discurso dando destacando el proceso por delante del resultado: "Mi decisión no tiene importancia si habéis decidido dedicaros a la música". ¡Bravo!