Aysha Bengoetxea canta ‘She used to be mine’ en la Final de ‘La Voz Kids’

Aysha Bengoetxea ha enamorado con su preciosa voz en la Final de ‘La Voz Kids’ haciendo una maravillosa versión de la canción ‘She used to be mine’ de Sara Bareilles. La joven talent del equipo de Vanesa Martín ha disfrutado como nunca encima del escenario.