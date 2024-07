Los coaches de La Voz Kids nos hablan de las canciones de su infancia... ¡y hasta se atreven a cantarlas!

El sábado conoceremos en la Gran Final de La Voz Kids al ganador de la edición. Una noche llena de emoción en donde cualquiera de los ocho finalistas puede convertirse en la mejor voz kids de este país.

Pero antes, hemos hablado con los coaches de La Voz Kids para preguntarles por las canciones de su infancia: "La primera que canté en mi vida fue de Sergio Dalma, 'Bailar pegados'", ha confesado Bisbal, que además se ha atrevido a cantarla.

Para él fue una canción muy importante en su vida: "En mi casa se escuchaban muchos géneros musicales, eso hace que me sea muy dificil elegir una segunda canción de mi infancia", añade.

Melendi recuerda canciones de cuando tenía 11 años: "Mi madre escuchaba a Antonio Flores, y fueron las que me despertaron el gusanillo", comenta.

Por su parte, Rosario se sabía muchas canciones de The Beatles como 'Let it be', aunque también escuchaba a Nino Bravo. Lola Índigo ha nombrado 'Barbie Girl' y también ha cantado un trocito de la canción.

