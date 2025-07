La canción de La Oreja de Van Gogh que emociona a Lola Índigo: “Nunca me ha pasado”

David Calvo ha sido el último en subirse al escenario del equipo de Lola Índigo, y su actuación ha sido uno de los momentos más conmovedores y sinceros de la noche. El joven talent interpretó ‘20 de enero’ de La Oreja de Van Gogh, una canción cargada de nostalgia y emoción… y la convirtió en una experiencia personal, íntima y única.

Desde los primeros versos, David conectó con su coach de una forma especial. Lola Índigo no pudo contener la emoción y, visiblemente tocada, compartió unas palabras que resumen lo que todos sintieron: “Lo que él transmite no me ha pasado nunca. A mí me emocionas y me encanta verte. Te escucharía todos los días”, confesó conmovida.

El plató permanecía en silencio, atrapado por la sensibilidad de David y su manera de contar la canción con alma y verdad.

Edurne, también impactada por la actuación, elogió su autenticidad: “Has hecho tu versión con tu personalidad y estaba con la boca abierta”, aseguró.

David no solo cantó. Habló directamente al corazón del público, cerrando la noche con una actuación que será difícil de olvidar.