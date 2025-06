Avance exclusivo de La Voz Kids: nadie esperaba esta voz… y lo que pasó después dejó al plató en shock

Mañana, prepárate para uno de los momentazos más potentes de la edición. Los coaches cerrarán sus equipos en las últimas Audiciones a ciegas de La Voz Kids. Miguel Fernández, un talent con una energía arrolladora y una voz diferente, llega desde Galicia dispuesto a dejarlo todo en el escenario… y lo hace con una canción que no pasa desapercibida.

Miguel interpretará ‘I See Red’, de Everybody Loves An Outlaw, en el escenario de La Voz Kids, un tema potente, con garra y carácter. Su voz única y su presencia escénica tendrá que servir para convencer al menos a uno de los coaches.

Bisbal ya tiene el equipo cerrado, pero sus gestos de asombro no pasarán desapercibidos lo dirán todo. ¿Logrará conquistar a Lola Índigo, Manuel Turizo y Edurne?

No te pierdas la nueva gala de La Voz Kids, con más emociones, giros inesperados y voces que te van a dejar sin aliento. Mañana a las 22:00h en Antena 3.