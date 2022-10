¡El test del terror! Laura Moure y Jorge Fernández confiesan: “E.T. es la película que más miedo me ha dado en mi vida”

Con motivo del especial de Halloween, Jorge Fernández y Laura Moure se han caracterizado con los atuendos más terroríficos en este programa. Los dos presentadores de La ruleta de la suerte no podían faltar a la cita y se han enfrentado al test del horror donde han tenido que responder de forma sincera a distintas preguntas.

''Me gustan todas las fiestas y si hay que disfrazarse mejor''

Desde cómo vivían Halloween en su infancia, hasta qué tradiciones o supersticiones siguen en esta época del año. Pero también hemos querido saber qué películas de terror les ha marcado o no han sido capaces de terminar.

Jorge Fernández ha dejado escapar una carcajada con la inesperada respuesta de Laura Moure: “E.T. ha sido la película que más miedo me ha dado en mi vida, no me ha dejado dormir”. ¡No te pierdas esta entrevista exclusiva en el vídeo de arriba!