Despiste histórico de Mirian en el 'panel con bote' de 'La ruleta de la suerte'

MEJORES MOMENTOS 5 DE DICIEMBRE

En el ‘panel con bote’ la concursante Mirian no se da cuenta que podría haber comenzado con todos los comodines, marcadores y gajos que había quitado a Temy. Jorge Fernández se da cuenta del despiste de Mirian después de darle el turno a Temy. Al presentador de 'La ruleta de la suerte' le sorprende que sea la primera vez de un despiste así: "Has quitado tanto que no te has dado cuenta que empezabas", bromea el presentador. Temy broma también con su compañera Mirian "Lo ha hecho aposta para dejarme, ya que me lo ha quitado todo”.