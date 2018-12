Jorge Fernández bromea: "En Navidad está muy feo robar regalos"

MEJORES MOMENTOS 5 DE DICIEMBRE

La concursante Mirian usa el 'me lo quedo y le quita a Temy sus marcadores y gajos. Jorge Fernández bromea con que no puede robar las cajitas que 'La Ruleta de la suerte' da a sus concursantes por Navidad porque “en Navidad está muy feo robar regalos” le dice el presentador a Mirian. Jorge Fernández cambia de lado la caja de Julia para que su compañera Mirian no se la quite.