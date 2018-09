Jorge Fernández desvela una de sus contraseñas en 'La ruleta de la suerte'

MEJORES MOMENTOS | 7 DE SEPTIEMBRE

A la vuelta de las vacaciones a todos se nos ha olvidado alguna vez alguna contraseña. Jorge Fernández cuenta en 'La ruleta de la suerte' una anécdota que le pasó hace años. Cuando se terminó el verano no se acordaba de su contraseña, combinó mayúsculas y minúsculas, números, probó todo lo que se le ocurrió. Cansado de haber probado tantas opciones, decidió escribir una frase y resultó ser la contraseña correcta. ¿Quieres descubrir la divertida frase? No te pierdas el siguiente vídeo.