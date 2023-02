¡Un desliz imperdonable! La falta de atención le lleva a Dani a perder 625 euros

En ‘La ruleta de la suerte’ tan pronto estás arriba como abajo, en la cima como en el subsuelo. Así le ha ocurrido a Dani en este programa al mencionar una de las letras ocultas que no conseguía ver.

Después de estar al punto de caer en el ‘se lo doy’ y pasarlo raspado, el concursante se ha visto con 625 euros en su marcador y, como es evidente, no podía estar más feliz. Pero la emoción le ha durado poco cuando, al nombrar la letra ‘P’, Jorge Fernández le confiesa que se había dicho anteriormente y Dani se ha venido abajo.

“¿No había ninguna más que tuvieras clara?”, le preguntaba el presentador intentando buscar una explicación. Pero el concursante ha culpado a sus nervios y se ha lamentado de su error. ¡Así se ha vivido este momento!