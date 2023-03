La espinita de Joaquín con la Selección Española: “Creo que Luis Aragonés no se portó bien conmigo”

Su falta de protagonismo en el Valencia de Koeman provocó que el Seleccionador español decidiese no convocarle para la Eurocopa de 2008, un acontecimiento que Joaquín tiene clavado en el alma.

Susana Saborido afirma que le pareció muy injusto cómo se portaron con su marido en esa convocatoria, “si te digo cómo lo viví yo, estaría todo el tiempo la cámara con el pi” asegura la mujer de Joaquín Sánchez.

David Villa da su explicación a la no convocatoria de Joaquín en la Selección Española, “deja de jugar, deja de ser importante en el Valencia y empieza a perder protagonismo”. Xavi Hernánez lo recuerda con pena al pertenecer a la misma generación de los que consiguieron la Eurocopa y el Mundial. “Es uno de los mayores damnificados del cambio de chip de Luis Aragonés” afirma el entrenador del Barcelona.

Sergio Ramos lo considera cómo uno de los participes de esa Eurocopa de 2008 a pesar de no haber sido convocado. Joaquín revive esa situación con dolor, “Luis Aragonés no se portó todo lo bien que se tenía que haber portado conmigo, que menos que me hubiera llamado y me hubiera dicho porque me dejaba fuera de la Selección”.