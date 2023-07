¿Lloras cortando cebolla? Arguiñano te enseña el truco para no hacerlo

Aunque la cebolla sea un alimento básico y fundamental en cualquier tipo de cocina, algunas personas pueden evitar utilizarlo para no pasar un mal rato cortándola. ¡Resulta muy complicado no llorar haciéndolo!

Si os encanta la cebolla y sufrís cada vez que la troceáis… ¡Seguid el consejo de Arguiñano! Utiliza unas gafas que cubran y protejan tus ojos y dará igual lo que tardes en cortar este alimento o lo cerca que estés de él.

Como bien dice el cocinero vasco: “La lágrima de la cebolla es la única lágrima sin pena”. Si no os importa que vuestros ojos lloren durante un rato mientras cocináis, quizás no necesitéis utilizarlas, pero la comodidad que proporcionan unas buenas gafas a nuestros ojos no tiene precio.

Arguiñano cortando cebolla | Antena 3

La cebolla es un auténtico tesoro nutritivo y entre sus capas esconde numerosas propiedades medicinales y nutritivas. Que el llorar cortándola no vuelva a ser una excusa para no comerla. Ya sabéis: poneos gafas y adiós lágrimas.