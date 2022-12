Almejas en salsa roja con alcachofas, de Arguiñano: "Una receta para triunfar"

Es importante que las conchas de las almejas estén cerradas. Si esto no ocurre es que el animal no está vivo y por lo tanto, no debemos consumirlas.

Ingredientes, para 4 personas

600 g de almejas de cultivo

12 alcachofas

1 cebolleta

1 diente de ajo

50 ml de vino blanco

1 cucharada de harina

4 cucharadas de salsa de tomate

½ cucharadita de pimentón (dulce o picante)

Aceite de oliva virgen extra

sal

perejil

Elaboración

Calienta agua en la olla rápida. Corta el tallo de las alcachofas, pélalas, córtales las puntas y redondéalas por la parte inferior. Introdúcelas en la olla, sazona, cierra la olla y cuécelas durante 2-4 minutos desde el momento en que suba la válvula. Espera a que baje la válvula, abre la olla, retíralas y escúrrelas boca abajo sobre una fuente grande. Reserva las alcachofas y un poco del agua de la cocción.

Limpia y cuece las alcachofas | antena3.com

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén grande. Pela el diente de ajo, córtalo en daditos y añádelo a la sartén. Corta la cebolleta de la misma manera e incorpórala. Rehoga las hortalizas durante 5-6 minutos a fuego suave.

Rehoga las hortalizas | antena3.com

Añade la harina y rehógala brevemente. Vierte el vino y dale un breve hervor. Añade ½ cucharadita de pimentón y la salsa de tomate. Vierte 100 ml del agua de la cocción de las alcachofas, remueve e incorpora las almejas.

Incorpora las almejas | antena3.com

Corta las alcachofas por la mitad, introdúcelas en la sartén, tápala y cocina todo durante 3-4 minutos hasta que se abran las almejas.

Sirve y adorna los platos con unas hojas de perejil.