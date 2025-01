Los platos que Karlos Arguiñano sirvió en su menú de boda hace 53 años: “A mi suegra le dio mucha vergüenza”

Karlos Arguiñano nos ha enseñado a preparar una sopa de ajo con jamón y huevo escalfado, un plato espectacular y muy sabroso con el que ha puesto punto final al año 2024.

Arguiñano estaba explicando paso a paso esta receta cuando ha recordado uno los momentos más especiales de su vida: ¡su boda! Se casó con María Luisa hace ya 53 años, y tiene en su memoria cada detalle de esa fecha tan señalada.

Como no podía ser de otra manera, Arguiñano ha contado los secretos culinarios de su boda y ha desvelado qué sirvió en su menú. “A mi suegra le dio mucha vergüenza”, ha señalado el chef. ¡Cómo es eso posible!

Karlos Arguiñano ha comentado que, de primero, eligieron una sopa de ajo, una como la que estaba preparando en ese momento, algo que no tal vez no le hizo mucha ilusión a su suegra. “Yo estaba orgulloso, y sigo estándolo”, ha puntualizado el chef. ¿Quieres saber por qué? ¡Dale al play y no te pierdas todos los detalles!