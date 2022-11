Vídeo inédito: ¡Prueba insólita! Pedro Duque explica el ejercicio en el que tienen que resolver un problema cayendo de un paracaídas

“¿Pedro, es verdad la prueba que tiran en paracaídas y tienes que resolver un problema en el aire?” le pregunta Joaquín al exministro. Pedro Duque le explica que era real esa prueba hasta hace relativamente poco en Rusia.

“¿Y si no le resuelves, te esperan con el ataúd abajo?” bromea el futbolista ante la historia que le ha contado el astronauta.

“Si no lo resuelves se abre el paracaídas solo por el medidor de altura” asegura Pedro Duque, pero en el caso de no resolver el problema en el aire, estás suspendido. El astronauta cuenta que ha conocido gente que se enfrentó a esa prueba y a uno que tuvo que abrir el paracaídas porque no se le abría.