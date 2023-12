¿Usan el humor para ligar? Lorena Castell, Edu Soto, Leo Harlem y David Fernández se mojan

“El humor es una herramienta maravillosa, en una cena el tío que tiene gracia es un atractivo”, ha asegurado Edu Soto sobre la importancia del humor como herramienta válida para ligar.

El resto de los compañeros se ríen sobre la reflexión de Edu Soto, Leo Harlem le refuta esa explicación, “según tú, Alfredo Landa ha chiscado más que Brad Pitt”, le dice el invitado de Joaquín, el novato.

Lorena Castell ha aportado su visión femenina a la conversación, “yo me siento atraída por cualquier chico que me haga reír, aunque yo tengo la suerte que tengo una que me hace reír y está muy bueno”, ha asegurado la colaboradora de televisión.