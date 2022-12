Joaquín bromea con Marc Márquez sobre los bonus: “¿10.000 euros?, eso lo gano yo por tirar un córner”

Joaquín quiere descubrir los incentivos que se llevan los pilotos de MotoGP cuando ganan una carrera. Marc Márquez le explica la importancia de los bonus en su profesión y le pone el ejemplo entre risas de sus amigos, “cuando se acerca el verano mis amigos dicen, gana alguna que necesitamos bonus, porque así llego contento y le invito, que soy catalán” bromea el invitado de ‘Joaquín, el novato’.

Joaquín hace la comparación de los bonus de los pilotos con las primas que cobran los futbolistas por goles. “Es bueno tener unas primas o unos bonus” asegura Márquez a la hora de motivar a los pilotos para alcanzar mejores resultados.

“Mis bonus son a victorias” confiesa Marc Márquez respecto a los incentivos que tiene firmados en su contrato. “Eso dice mucho de ti” le alaba el presentador de ‘Joaquín, el novato’.

El futbolista propone que a él le den un bonus por subirse en la moto, “si no se me cala la moto, 10.000 euros” le pide Joaquín a Márquez, a lo que el piloto le pide que no se pase. “Eso lo gano yo por tirar un córner” remata el futbolista ante Márquez que estalla en carcajadas.