Así presentan Los Morancos a Joaquín Sánchez: “Es muy buena persona, divertido, familiar y futbolista”

“Guardar un poquito de aplausos” le pide Jorge Cadaval al público que los acompaña en el teatro. “Hoy tenemos una sorpresa” asegura el miembro de Los Morancos, momento en el que César hace un chiste, “Sor presa es una monja”.

Los Morancos presentan a Joaquín Sánchez como alguien divertido, cariñoso, familiar, futbolista y sobre todo bético. “Lo tiene todo” confiesa César Cadaval.

Jorge Cadaval grita el nombre de Joaquín Sánchez, pero el futbolista no aparece en el teatro, “ya te he dicho yo que no venía” le dice a su hermano. De repente se empieza a escuchar una voz en italiano entre el público. ¿Habrá aparecido Antonella?