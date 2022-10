Ana Milán se emociona al hablar de su hermana Maribel y su hijo Marco: “Es la seguridad de que siempre tengo una casa a la que volver”

Ana Milán hace una gran reflexión sobre su familia, “todo lo que soy me lo debo a mí y todo lo que no soy se lo debo a mis padres”, confiesa la invitada de ‘Joaquín, el novato’.

La actriz le debe el sentido del honor a su padre (“si das tu mano es un contrato cerrado y no puedes faltar a él”) y mi madre me enseñó el sentido de la delicadeza. Pero la actriz se emociona cuando habla de su hermana Maribel, con la que se lleva diez años. “Mi hermana es mi mitad, es mi madre y que ella exista es la seguridad de que siempre tengo una casa a la que volver pase lo que pase”, confiesa la invitada.

“Mi hijo Marco, me quitó de ser prota y me dejó para siempre como actriz secundaria”

Ana Milán le cuenta a Joaquín que le pasa una cosa, puede pensar en cualquier muerte menos la de su hermana: “No puedo concebir el mundo sin ella”.

La invitada de ‘Joaquín, el novato’ también ha destacado el papel tan importante que juega en su vida su hijo Marco: “Él me quitó de ser prota y me dejó para siempre como actriz secundaria”. La relación de Ana Milán con su hijo es muy especial, según la actriz se parece mucho a ella y es muy independiente, “solo me llama cuando necesita algo”, bromea con Joaquín Sánchez.

La actriz define a su hijo como un tipazo con el que lleva 20 años peleándose pero que en el fondo no puede sentirse más orgullosa de ser su madre.