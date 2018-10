Nieves y David, siete años de relación y convivencia

Nieves (52 años). Es gallega y regenta una tienda de ropa. Este es su tercer matrimonio. Tiene dos hijos (31 y 21 años) de un primer matrimonio. Siente que ha perdido la complicidad con su marido. Hace tres años que no hacen planes juntos. Antes compartían trabajo y le da la sensación de que entonces tenían más cosas en común. Le molesta que su marido no sepa ver qué es lo que ella necesita en cada momento y que no sea capaz de cambiar sus planes por ella. Acusa a su marido de ser muy frío y poco comunicativo. Cree que la falta de comunicación es su principal problema. Reconocen que: “no discutimos, nos ignoramos”.

David (46 años). Técnico de sonido en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Es su segundo matrimonio; del primero, que duró veinte años, tiene un hijo. Para David, la raíz de sus males es que no tuvieron tiempo de noviazgo. Durante cuatro años fue Secretario General de un sindicato y Nieves fue su compañera de trabajo. En pleno divorcio y estando ambos en una situación económica complicada, decidieron compartir piso, pero solo como amigos. Aquello fue evolucionando y terminaron casándose pero David no sabe si se casó enamorado. Cree que a Nieves le acompleja ser mayor que él y que esto motiva celos e inseguridades. Además, le molesta que prefiera salir con sus amigas antes que con él.