Vicky Álvarez: "Me han pedido que me calle, que sería mejor para mí"

Jordi Pujol se enfrenta a su primera querella después de confesar que tenía una fortuna escondida. El sindicato Manos Limpias acusa al expresidente de 7 delitos, entre ellos cohecho y blanqueo de capitales. Manos Limpias cree que Marta Ferrusola, su esposa, es cooperadora necesaria y ha pedido que testifiquen varios empresarios, cuatro hijos y la expareja de uno de ellos Vicky Álvarez. "Mi apoyo a Manos Limpias es incondicional y acudiré a testificar si me lo piden", ha declarado en Espejo Público.

Álvarez reconoce que le sorprende que la primera querella que se pone contra el expresidente de la Generalitat lo haga Manos Limpias y no algún partido político u otro organismo público. "Yo estaba esperando a que alguien denunciara, al menos los partidos políticos, el Parlament de Cataluña o alguien. Esto demuestra que el estado de corrupción que tenemos hay que pararlo y debemos ser los ciudadanos, sindicatos sin afiliación política o personas que tiren para adelante quienes lo hagan".

La expareja de Jordi Pujol Ferrusola ha confirmado que ha recibido algún aviso de que no contará más. "Alguna vez, por distintos cauces, me han pedido que me calle que sería lo mejor para mí", ha denunciado Vicky Álvarez. "Eso me da más fuerza para tirar hacia adelante".

La querella que interpone manos Limpias acusa a los Pujol de tener más de 80 sociedades. Los Pujol se defienden poniendo una querella contra las dos entidades bancarias de Andorra a las que acusan de romper el secreto bancario.