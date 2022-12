Verónica fue agredida sexualmente por su padrastro desde niña

Verónica sufrió abusos sexuales desde que era una niña. Su padrastro la estuvo maltratando desde los 7 a los 14 años y, por fin, ha conseguido que un Tribunal de Toledo le condene a 15 años de cárcel. Ha visitado Espejo Público para contar sus impresiones.

"Es una victoria a medias porque aún sigue en la calle" asegura la joven. Cree que no son suficientes los 15 años de condena y ni una condena perpetua lo sería. Ella esperaba una condena bastante mayor.

"Hay gente que me dio la espalda y no me ha pedido perdón" cuenta en relación a personas que no la tomaron en serio. Verónica sigue en tratamiento psicológico y se está encargando de cuidar mucho a su hija. De momento, está durmiendo con ella en vez de con su marido ya que no no se fía de nada.

Tiene pesadillas con su pradastro cada noche. Se trata de un caso terrible y que en 3 o 4 meses tendrá una resolución definitiva. Es de esperar que se ratifique.