"Se van a acordar de mí en este pueblo"

Los vecinos de El Salobral viven con temor la situación que se está viviendo en su pedanía desde el pasado sábado, cuando Juan Carlos Alfaro Aparicio asesinó a una cria de 13 años, con la que mantenía una relación, y a un vecino de la localidad que se cruzó en su camino de locura.

En Espejo Público hemos contactado con algunos vecinos que nos apuntan que esto "se veía venir". Carlos y Roberto, vecinos y conocidos del asesino, han asegurado que Juan Carlos llevaba algunos día muy "ansioso y nervioso, dando vueltas por el pueblo a todas horas. Temíamos que pudiera hacer algo".

Sin embargo, ninguno pensaba que las cosas pudieran derivar en esta situación. Aseguran que últimamente vivía en un estado de ansiedad muy grande. "Me parece que aquí no me están tomando en serio, puede que se acuerden de mí en este pueblo", llegó a decir a los vecinos que se cruzaba en El Salobral.