Santos Ruesga: "Los presupuestos no son tan apocalípticos pero tendrían que pensar más en fórmulas a futuro"

El catedrático de Economía aplicada Santos Ruesga ha valorado en 'Espejo Público' los Presupuestos Generales del Estado propuestos por el Gobierno de Pedro Sánchez. A Ruesga no le salen las cuentas. "El aumento de 5.000 millones en el gasto se quiere compensar con el impuesto de sociedades y el de las rentas pero no tienen mucha capacidad recaudatoria". Considera que los presupuestos no son "tan apocalípticos como aseguraba Pablo Casado" aunque cree que se tendría que establecer una fórmula más estable que pudiera servir para el futuro.