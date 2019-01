Pablo Casado: "Europa no puede estar impasible ante Juan Guaidó, hay que darle donde le duele al régimen de Maduro"

"La izquierda tiene un problema de síndrome de Estocolmo, trasnochado y afnaltalidado de no ir contra esos regímenes bolivarianos, antes con Chavez, ahora con Nicaragua, con Cuba y con Venezuela, que masacran a la población. Ya está bien", ha afirmado Casado.

Tras asegurar que no se puede esperar más, ha recalcado que Europa no puede seguir "impasible", ha criticado las palabras de Sánchez contra PP y Cs y ha dicho que no puede acusarles de no tener "escrúpulos" cuando está en Moncloa por "batasunos, Podemos e independentistas". "¿Tiene vergüenza ajena? ¿Se mira al espejo Pedro Sánchez?", ha proclamado, para añadir que Maduro sí que tiene "razón" cuando dice que Sánchez "es un presidente no electo".

Dos sondeos le sitúan en la Moncloa. Para Casado estar por encima del PSOE no es un motivo para el triunfalismo. Destaca que cuando cogió el partido en la media de las encuestas estaban en un 16%, mientras que ahora se sitúan en un 24%. "Es una buena notica pero no suficiente", destaca.

Cree que el PP está en el centro de la partida de los partidos. "Ciudadanos y Vox no se han puesto de acuerdo, el PSOE tampoco puede ejercer de árbitro dentro de la moderación", señalaba.

"Si queremos concentrar el voto como alternativa a Sánchez solo se puede hacer en el PP. Si no se vota al PP Sánchez se queda, si no se da una confianza mayoritaria al PP el PSOE puede hilvanar una mayoría alternativa con los que quieren romper España", destacaba.

Sobre el conflicto del taxi se muestra a favor de que convivan los dos sectores y propone la liberalización del sector del taxi sin prohibir el sector de las VTC. Sugiere que se cree una bolsa que se pueda ir pagando con impuestos para recomprar las liencias de los taxistas.

"Lo que hay que hacer es que las licencias de los taxistas cuando dejen la actividad se puedan recomprar. Si hay demandas podrían tener que pagar al estado 4.000 millones de euros, la recompra de las licencias las tendrían que pagar los VTC", destaca.