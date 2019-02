María Jesús Montero: "Los presupuestos son realistas y prudentes y la CE nos ha dicho que adelante"

Entiende Montero que el debate de los grupos independentistas es intenso y "no hay razones para no apoyar estas cuentas públicas". "Por qué se va a perjudicar a un millón y medio de pensionistas catalanes. No hay motivos para no apoyar los presupuestos. Es difícil explicar por qué cuando los ciudadanos catalanes se manifiestan en la calle el Govern no lo permite".

Considera que los presupuestos que defiende el Gobierno de Pedro Sánchez "son realistas y prudentes". "La Comisión Europea nos ha dicho que adelante. No nos ha pedido la retirada ni nos ha pedido que entreguemos unos nuevos", defiende.

Valora positivamente los datos del paro, (en enero subió en 83.464 personas) cree que se ha comportado mejor que el año anterior y ha registrado las mejores cifras de afiliación de los últimos 10 años.

El PSOE ha bajado el IVA cultural pero muchas salas no han disminuido el precio de las entradas. Cree que hay que vigilar esta medida. "Intentamos fomentar el cine y sin embargo algunas empresas que llevan salas de cine que no han repercutido a la bajada del precio de las entradas, eso hay que vigilarlo", señala.