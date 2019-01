Jaime Mayor Oreja: "España tiene que reconocer sin dilación al nuevo presidente venezolano Juan Guaidó"

Para Mayor Oreja lo que ha sucedido en Venezuela "es un riesgo pero da esperanza". Cree que España debe reconocer al nuevo presidente "sin dilación y sin retraso". "Seguir apoyando el Gobierno de Maduro es lo peor que les puede suceder a los venezolanos", afirma.

Sobre las declaraciones del líder del PP, Pablo Casado, en las que pide "que no se blanquee el terrorismo" Mayor Oreja tiene claro que "no hay que ceder en la política penitenciaria. Eso sería dispersarse. Es un disparate porque es ceder ante un movimiento que solo quiere fragmentar España". El que fuera candidato a lehendakari, Jaime Mayor Oreja, considera que "ETA es un proyecto que nació para romper España y no ha sido derrotado. Tiene en Cataluña y el movimiento independentista su vanguardia. Ahora los vascos empiezan a saber que la situación que tienen es la mejor de las imaginables".

Asegura además que se considera fuera de la Política. "A cierta edad hay que estar en las ideas y en la reflexión", destaca. Reconoce, además que Pablo Casado está haciendo "una tarea muy difícil" y está yendo en la buena dirección. Tengo mucho afecto a Santiago Abascal por razones obvias. Su padre fue muy amigo mío,

Para Belloch el PP ha cometido un error al apoyarse en Vox.