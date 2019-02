Teodoro García Egea: "Todos somos iguales ante la ley y el único relator posible es la Constitución"

Asegura García Egea que en la manifestación, convocada por PP y Ciudadanos, no habrá banderas partidista, "solo banderas de España que nos representan a todos". Considera que "en Cataluña hay gente que ha insultado gravemente a jueces y fiscales, cortado carreteras o violentado el devenir diario de Cataluña y eso le recuerda bastante a la 'kale borroka'. "Las cosas se deciden en el Parlamento, nadie puede cercenar el derecho de dónde se decide el futuro de Cataluña", destaca.

"Me pregunto si Pedro Sánchez va a poner un relator en Murcia ahora que le van a cortar los trenes en Semana Santa entre Madrid y Murcia. Todos somos iguales ante la ley y el único relator que existe y es posible es la Constitución y la ley", argumenta.

Quiere que este domingo los políticos cedan protagonismo a la sociedad civil. "No queremos mítines distintos", señala. Considera que los políticos no deben dar imagen de estar separados, que "es importante que se les vea juntos".

"Tardá quiere una declaración unilateral de independencia, si quieren un diálogo vayamos al Congreso y dialoguemos. Los independentistas lo pueden conseguir por la vía directa, ir al Congreso y que se apruebe. Es evidente que si los españoles no quieren que los catalanes sean independientes no pueden tomar ese atajo".

García Egea no descarta que pueda producirse una moción de censura. "No hay ninguna opción descartada. Todavía no habíamos sacado a la sociedad civil a la calle", asegura.