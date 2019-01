Fernando Clavijo, presidente de Canarias: "No me fío de que Pedro Sánchez enmiende los presupuestos"

Sobre el conflicto de los taxis y VTC señala que en su comunidad regularon esta cuestión en 2008. "Pusimos un ratio y en la Comundiad autónoma no tenemos ese problema", señalaba. Considera que los conflictos en transportes "son complicados y duros". "Lo bueno es que pueda haber diálogo. No se puede regular dejando a alguien fuera, hay que integrarlo", destaca.

Respecto a la proclamación de Juan Guaidó como nueva presidente de Venezuela cree que es una medida necesaria para el país. Señala que hay más de 20.000 venezolanos en Canarias. "Hay mucho vínculo sentimental, económico y de familias". Cree que Pedro Sánchez tiene que reconocerle formalmente como presidente. "España tiene que liderar esa posición de la UE".

Lamenta que Pedro Sánchez no cumplió el preacuerdo de los presupuestos. Se siente decepcionado porque no se contactó con ellos para una reunión y en el consejo de ministros no han quedado reflejados los compromisos.

No se fían de que el Gobierno enmiende los presupuestos. Piden que la inversión media en Canarias sea igual a la de la media del Estado y haya partidas específicas que tengan que tener su reflejo en las cuentas.