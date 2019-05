Considera que el 'brexit' es el ejemplo de lo que el populismo puede debilitar una sociedad estraoplado a Reino Unido.No considera que irse a Burselas sea emigrar "porque Europa es España". "Denfender Cataluña y España también es hacerlo en Europa", añade.

Sobre la decisión de la Junta Electoral Central que ha acordado proclamar al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont como candidato de las listas de Lliures per Europa (Junts) para las elecciones europeas asegura que respeta las decisiones judiciales aunque esta no la termina de entender."Creo que si una persona incumple la ley no tiene sentido que tenga el mismo derecho que el que sí la cumple. No tiene sentido que pueda representar a ese país al que quiere romper. Tenemos que reformar esa anomalía de la ley", señala.

Montserrat considera que hay gente de centroderecha "que piensa que su voto no ha servido para sacar a Sánchez de la Moncloa". "Salimos a decir a los españoles que cuando gobernamos en los ayuntamientos le va mejor económicamente hablando", destaca.

Sobre la comentada foto de Colón cree que fue un ejercicio de voluntad por parte del PP. "Gracias a esa manifestación Sánchez cedió y convocó elecciones", concluye.