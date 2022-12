Una foto y algunas conversaciones despertaton la curiosidad y la duda en Mabel Escuder. En la foto aparecen sus supuestos padres con un bebé en la mano. Ella preguntó quien era ese bebé, a lo que sus padres contestaron que era ella. "Lo que no sabiían es que yo había visto el reverso de la foto en el que aparecía la fecha, 28 de septiembre de 1951, cuando yo nací el 10 de marzo de 1952", asegura.

"Mis padres no podían tener hijos, lo tengo documentado en informes médicos, sin embargo yo figuro como su hija biológica, eso es imposible", se lamenta Mabel. "Soy una persona sin identidad, me llamo Mabel Escuder, pero no soy Mabel Escuder", se lamenta.

Mabel Escuder ha aportado a la Fiscalía de Madrid datos tan contundentes como los mitocondriales "es más seguro incluso que el ADN", dice. Sin embargo el Fiscal Jefe ha determinado que no se ven indicios de delito en el caso. "Llevo 60 años con una identidad falsa, pero no quiero que se espere a que yo muera para tener mi nombre verdadero en una lápida", se ha lamentado.